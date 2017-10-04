Хорошие соседи могут помочь зачать здорового и успешного ребёнка

Связь между благоприятными условиями жизни, рождением и зачатием успешного ребёнка обнаружили американские учёные.

Социологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что переезд в благополучный район с комфортными условиями для жизни может сыграть ключевую роль в судьбе будущего ребёнка, сообщает ScienceDirect. По мнению исследователей, переезд и проживание в благополучных районах неожиданным образом сказываются на беременности женщин и практически полностью исключают риск недоношенности, развития психических или других тяжёлых заболеваний будущего ребёнка.

Исследование базировалось на анализе данных о рождении более 1,2 миллиона детей, появившихся на свет в Нью-Джерси в период с 1996 по 2006 год. Исследователи отметили, что наибольшее количество детей с заболеваниями рождалось в основном в так называемых неблагоприятных для жизни районах. В список факторов риска таких районов исследователи отнесли и вредные привычки, например курение во время беременности.

Благоприятная среда, развитая инфраструктура и доброжелательные соседи, напротив, позволили женщинам рожать более крепких и здоровых детей. При этом, по мнению исследователей, проживание в одних и тех же районах может по-разному сказаться на женщинах различной расовой или этнической принадлежности.