США накрывает эпидемия огнестрельных ранений

Американские медики тратят всё больше денег на оказание первой помощи пострадавшим с огнестрельными ранениями.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде провели исследование и выяснили, что львиной доли расходов на хирургические вмешательства и другие дорогостоящие оперативные процедуры потребовали более 700 тысяч пациентов, с 2006 по 2014-й год поступившие в отделения скорой помощи по всей стране, сообщает Health Affairs.

При этом огнестрельные ранения являются третьей по распространённости причиной смертей, связанных с травмами, в Соединённых Штатах. Исследователи привели и статистические данные — 89% всех поступивших с огнестрельными ранениями — мужчины. В общей сложности расходы на оказание медицинской помощи таким пострадавшим были оценены учёными в $2,8 млрд в год.

При общем небольшом спаде общего числа пострадавших наблюдается серьёзный рост непреднамеренного вреда здоровью с использованием огнестрельного оружия, а также увеличивается количество сопутствующих заболеваний, среди которых отмечаются и психические расстройства. Помимо прочего, значительно увеличивается количество пострадавших в возрасте от 30 лет и более. Учёные отмечают, что большинству пациентов требуется не только профильная помощь при огнестрельных ранениях, но и длительная и дорогая госпитализация.