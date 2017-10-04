Метеорит с Марса указал на необычайную живучесть местных вулканов

Длительность жизненного цикла у них в двадцать раз превосходит типичную для земных вулканов.

Изучив небольшой метеорит, чей состав указывает на его марсианское происхождение, международная группа учёных установила, что он образовался из вулканических пород. При этом длительность извержений "родительского вулкана" была необычайно большой — около 90 миллионов лет. На Земле вулканы потухают максимум через несколько миллионов лет. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

Авторы изучили аргон-аргоновым методом шесть нахлитов — небольших метеоритов с типичным для поверхности Марса составом. С помощью сравнения концентрации аргона-39 и аргона-40 в этих образцах (один из них распадается быстрее другого, что и позволяет использовать их как "часы") исследователи датировали сами образцы и определили время, когда они покинули Марс. Оказалось, что нахлиты возникали на протяжении четырёх вулканических извержений на марсианской поверхности, за период 90 миллионов лет. Эти извержения, судя по близкому изотопному составу порождённых ими тел, произошли из одного и того же вулкана. Земные вулканы не проявляют активности 90 миллионов лет подряд — они затухают всего через несколько миллионов лет.

При попадании материала нахлитов в космос — когда падение метеорита выбило их с поверхности планеты — он начал получать больше космических лучей, что также оставило след в его составе. Изучив его, исследователи выяснили, что нахлиты покинули Марс 10,7 миллиона лет назад. Сегодня на Красной планете лишь один кратер удовлетворяет такому возрасту. Его диаметр — 6,5 километра. Он находится в 2000 километров к северу от марсохода "Кьюриосити". Это довольно редкий случай удачной локализации метеоритов по месту происхождения. Как правило, точно установить место появления предмета, миллионы лет скитавшегося в космосе перед тем, как упасть на Землю, так и не удаётся.