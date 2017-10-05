Мэр Лондона предлагает мешать англичанам топить дома дровами

Каждое шестое английское домохозяйство в 2017 году всё ещё топит дровами, и мэр Лондона Садик Хан предлагает положить конец этой порочной и устаревшей практике хотя бы в некоторых районах английской столицы.

Мэр отмечает, что сжигание твёрдого топлива создаёт неприемлемо высокое загрязнение воздуха в целом ряде районов Лондона, в том числе рядом со школами. Чтобы бороться с этим, он предлагает запретить использовать печи в этих районах. О происходящем пишет The Guardian.

Большая часть английских домохозяйств на юге страны всё ещё использует дровяные печи разных типов, причём, как пишет The Guardian, их популярность только растёт. Особенно высока она на юго-востоке Англии — здесь она достигает 16 процентов, хотя в Великобритании в целом лишь 5 процентов. Вызвано это тем, что более северные районы полагаются на иные системы отопления. На юге зимы мягкие, и многие не хотят тратиться на более серьёзные и современные системы отопления.

Всего 25–33 процента всех микрометровых частиц в лондонском воздухе появляются от печного топления. Особенно высока их концентрация зимой, когда наступают умеренные холода. В этот период до половины наиболее опасных загрязнений воздуха могут приходиться именно на продукты сгорания дров и иного твёрдого топлива.

По словам мэра, поблизости от особо загрязнённых районов расположено более 400 школ. Как минимум в их окрестностях необходимо полностью запретить использование печей. Соответствующий проект запрета уже подготовлен лондонскими властями.