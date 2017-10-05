Микробы станут главной опасностью при колонизации Марса

Учёные считают, что они могут оказаться опаснее, чем космическая радиация и воздействие невесомости.

По мнению специалистов, при колонизации Марса главной опасностью для будущих колонистов станут не радиация и невесомость, а микроорганизмы внутри космического корабля. Эти выводы были сделаны после полного изучения эксперимента по имитации космического полёта "Марс-500", проведённого в 2010–2011 годах, сообщает Guardian

В ходе эксперимента, проводимого в течение 17 месяцев, шестеро добровольцев находились в помещении площадью около 180 метров, имитирующем космический корабль. Основной задачей учёных во время прохождения эксперимента было получить информацию о динамике развития различных микроорганизмов как в воздухе, так и на различных поверхностях.

Для получения результатов учёные отобрали около 20 мест, где замерялось наличие микроорганизмов в течение всего "полёта". Всего было взято 360 образцов микрофлоры, которые показали то, как во время полёта менялось количество бактерий и микробов, а также их видовое разнообразие.

Как показали результаты, на протяжении всего эксперимента микробы продолжали размножаться и их количество не уменьшилось. Стало меньше разнообразных микроорганизмов, но в целом их количество не превысило норму. Эксперты считают, что так произошло во многом благодаря хорошей уборке и грамотному техническому обслуживанию объекта.

Общий же вывод исследования в том, что проблемы, связанные с понижением активности иммунной системы экипажа, а также повышенной устойчивостью болезнетворных бактерий к антибиотикам во время нахождения в космосе, могут стать более серьёзной опасностью при колонизации Марса, чем упоминаемые чаще космическая радиация и реакция организма на нахождение при пониженной гравитации.