Французские инженеры испытали двигатель с открытым ротором

Двигатель Open Rotor, разработанный французским концерном Safran, завершает этап стендовых наземных испытаний, сообщает Techxplore. Этот двигатель-демонстратор был разработан в рамках Clean Sky — крупнейшей европейской исследовательской программы, развивающей инновационные, передовые технологии по снижению выбросов CO₂ и уровня шума, создаваемого самолётами.
Отличие таких авиационных двигателей от традиционных, размещённых в специальных гондолах, заключается в количестве потребляемого топлива и уровне шума: при такой же тяге, что и у обычного турбовентиляторного двигателя, авиационные силовые агрегаты с открытым ротором создают меньше шума и потребляет на 20% меньше топлива.
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