Люди покинули Африку из-за холодов

Падение температуры 70 000 лет назад снизило испаряемость воды и сделало климат прародины человечества суше и прохладнее.

Исследователи из США установили, что момент покидания современным человеком Африки совпал с экстремальными климатическими условиями там. На чёрном континенте одновременно стало и холоднее, и суше, что типично для глобальных похолоданий. Соответствующая статья опубликована в Geology.

Авторы работы проанализировали содержание алканолов в отложениях с морского дна у восточного побережья Африки. Эти соединения выделяет один из видов морских водорослей, живущих в верхних слоях морской воды. Чем выше температура, тем больше их выделение ею. Обнаружилось, что от 70 до 200 тысяч лет назад морская вода в этом районе была тёплой. 70 тысяч лет назад она стала значительно холоднее. Это значит, что снизилась и температура воздуха в регионе. При более низкой температуре падает и испаряемость воды, и зависящее от неё количество осадков.

Как отмечают исследователи, снижение температуры одновременно с сокращением осадков ниже современного уровня (и тем более ниже уровня до 70 000 лет назад) должно было привести к опустыниванию восточной части Африки, где и лежал маршрут, по которому человек покинул этот материк. По современным генетическим данным, почти все неафриканцы происходят от людей, покинувших Африку 55–70 тысяч лет назад. Таким образом, скорее всего, именно похолодание заставило их покинуть континент.

Исследователи не останавливаются на причинах похолодания. Однако известно, что примерно 70 00 лет назад произошло суперизвержение Тобы, о котором ранее писал Лайф. В результате в стратосферу попало много антипарникового газа (SO2)и пепла, поглощавшего солнечный свет и не дававшего ему достигнуть Земли. Даже когда пыль и газы осели, они уже сыграли свою роль, запустив серию обратных связей, продолжавших ещё долгое время удерживать температуру на Земле ниже нормы. Катастрофа снизила численность человечества в Африке примерно в десять раз. Все Homo sapiens, бывшие тогда там, вымерли.