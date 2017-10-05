Астрономам не удалось объяснить наблюдения звезды "с инопланетными сооружениями"

Разные группы учёных разошлись во мнении о том, как следует интерпретировать странные результаты имеющихся наблюдений.

Одна группа астрономов посчитала, что нашла решение загадки колебаний светимости Звезды Табби, однако вторая указала на то, что все до сих предложенные объяснения этих колебаний неудовлетворительны с научной точки зрения. Ранее выдвигалась необычная гипотеза о том, что подобные изменения могут объясняться существованием у данного светила какого-то мегасооружения инопланетян. Первая статья опубликована в The Astrophysical Journal, текст второй выложен на сервере препринтов Корнеллского университета.

Звезда Табби, или KIC 8462852, лежит в созвездии Лебедя, в 1480 световых годах от нас. Не так давно астрономы заметили, что в её светимости происходят странные и не всегда повторяющиеся изменения. Это единственный объект такого рода, из-за чего он привлёк большое внимание научного сообщества. Была высказана гипотеза, что колебания могут случаться тогда, когда какие-то мегасооружения инопланетян проходят между Землёй и видимой частью диска этой звезды.

Авторы первой работы использовали данные обсерватории AstroLAB IRIS в Бельгии за 2015–2016 годы. У них получилось, что падения светимости Звезды Табби в оптическом диапазоне были заметно сильнее, чем в инфракрасном. Как они отмечают, если между Землёй и этой звездой периодически проплывают облака пыли (из системы Звезды Табби), то они должны сильнее рассеивать волны видимого света и ультрафиолета, но будут пропускать заметно больше инфракрасного излучения. По их мнению, проанализированные ими наблюдения исключают возможность того, что у Звезды Табби есть какие-то инопланетные мегасооружения. Они считают, что светимость падает, когда между светилом и нашими телескопами проходит облако пыли, период вращения которого примерно 700 дней.

Ранее другие научные группы уже отмечали, что в случае постройки внеземной цивилизацией сферы Дайсона, использующей энергию звезды для генерации электричества, она должна поглощать видимое излучение и излучать в инфракрасном диапазоне, отдавая тепло со своей теневой стороны. Если типичный фотоэлемент не будет этого делать, то он перегреется и от этого резко потеряет эффективность.

Авторы второй работы использовали наблюдения за более длительный период — с 2006 года. Они обнаружили, что, хотя в целом за это время светимость звезды убывала, было два периода, когда она росла. Исследователи отвергают любую идею о том, что падение яркости такого рода может быть вызвано каким-то естественным объектом, вращающимся между звездой и нами. Как они справедливо отмечают, время падения и роста светимости не даёт никакого повторяющегося периода. Это значит, что любой предмет, вращающийся вокруг звезды, не может за него отвечать, поскольку такой объект не может произвольно менять период своего вращения. Выводы других научных групп они объясняют тем, что те брали более короткие временные отрезки, на которых апериодичная изменчивость светимости незаметна.

Общий вывод второй работы весьма сдержанный. Она отмечает, что ни одна предложенная на сегодня модель никак не может объяснить наблюдения этого объекта. Нужны какие-то совершенно новые сценарии, объясняющие происходящее с теоретической точки зрения.