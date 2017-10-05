"Жезлы вождей" перевозили на тысячи километров уже в мезолите

Загадочный артефакт каменного века из Центральной Польши попал туда из Северной Карелии, лежащей в тысячах километров от места обнаружения предмета.

Польские учёные провели анализ "жезла вождя" из рога северного оленя, найденного в центральных районах Польши. Оказалось, что он выполнен из неместного сырья. Пока не известно, что именно заставило людей мезолита перемещать его на огромные расстояния. Предполагается, что сходное происхождение имеет множество других аналогичных находок из рога северного оленя. Соответствующая статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Исследователи изучили следы ДНК в кости, из которой был сделан "жезл вождя", и установили, что его сделали из рогов Rangifer tarandus — северного оленя. Эти животные нетипичны для Центральной Польши, поэтому авторы провели изотопный анализ кости, чтобы лучше понять, откуда она происходит. Оказалось, что она либо из Южной Лапландии, либо из Северной Карелии. Оба региона отстоят от места обнаружения находки на пару тысяч километров.

"Жезл вождя" — это класс артефактов периода каменного века, назначение которого неясно. Как правило, это изогнутый костяной жезл с отверстием, просверленным у одного из концов. В отверстие, предположительно, продевался шнур или верёвка. Следов износа нет, что означает, что жезл не был в постоянном употреблении. Возможно, он имел представительские или ритуальные функции. На данном образце присутствуют насечки в форме треугольников, внутри которых проведены чёрточки. Треугольники расположены на одной линии. Смысл орнамента непонятен.

Учёные отмечают, что этот жезл, возраст которого составляет 10 800 лет, — не единственный из аналогичного рога северного оленя. Такие находки в Польше встречаются с 12 тысяч лет назад. Встречаются они в мезолите и в Германии, и в других странах Центральной Европы. По всей видимости, все они везлись за тысячи километров. Это значит, что уже в эпоху среднекаменного века общества охотников и собирателей каким-то образом обменивались костью или изделиями из неё на регулярной основе, причём длина таких путей обмена могла достигать тысяч километров.