Конвертоплан будущего подготовили к первому полёту (видео)

Разработка может стать главным воздушным транспортом американских военных уже в ближайшие годы.

Американские конструкторы провели наземные испытания конвертоплана S-280 Valor, в ходе которых были проверена работа его двигателей. Это станет одним из последних тестирований перед началом лётных испытаний, назначенных на конец октября 2017 года. Предполагается, что этот конвертоплан может стать одним из основных транспортных средств американской армии в будущем, сообщает Breaking Defense.

Все работы проводятся в рамках программы FVL, результатом которой должна стать разработка транспортных средств для переброски военных на дальние расстояния. Дело в том, что конвертоплан способен преодолевать большие расстояния, чем вертолёт, при этом имеет возможность вертикального взлёта и посадки, в отличие от военно-транспортных самолётов. Другой участник этого тендера — компании Sikorsky/Boeing, совместно разрабатывающие проект скоростного вертолёта Defiant.

На видео можно увидеть специальные крепления для удержания вертолёта на Земле. Так делается специально, на случай некорректной работы электроники, если конвертоплан, вопреки управлению, попытается взлететь.

Проект перспективного конвертоплана был представлен фирмой Bell Helicopter в первом квартале 2013 года, а наземные испытания предполагалось провести в 2017 году, летом. Предполагается, что дальность полёта конвертоплана составит 1500 километров, а развиваемая им скорость — чуть более 500 километров в час. Подтвердить эти предположения смогут реальные испытания.

У V-280 есть одно существенное отличие от своего предшественника, конвертоплана V-22 Osprey, созданного консорциумом Bell/Boeing. V-280 при переходе в самолётный режим не двигает двигатели, меняют угол наклона только винты. Ожидается, что это окажется более экономичным и простым в обслуживании решением, нежели V-22.