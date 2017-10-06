Российские учёные помогут найти в вас спортсмена

Генетическая проверка позволит определить, насколько тот или иной человек склонен к спортивным достижениям.

В России появился один из первых в мире ДНК-тестов, выявляющий заложенный генетикой спортивный потенциал. Он поможет тренерам в отборе перспективных спортсменов, сориентирует родителей при выборе профильной секции и сообщит о риске появления профессиональных спортивных патологий и травм. До сих пор генетическое тестирование будущих атлетов массово применялась только в Китае.

Учёные изучают генетические факторы спортивного успеха с 80-х годов прошлого века. Известно, что атлетические способности наследуются: общая склонность к занятиям спортом определяется генетикой на 66%, рост — на 80%, сила сокращения мышц — на 83%. Список генов и генетических маркеров, влияющих на физические показатели спортсменов, обновляется ежегодно. Сейчас известно более 200 генов, определяющих спортивные способности и повышающих шанс на успех в конкретном виде спорта.

Список генов, которые проверяются в ходе исследования, был выбран на основе зарубежных публикаций и рекомендаций Москомспорта. Ещё в 2013 году Москомспорт запустил пилотный проект по проведению генной диагностики учащихся спортивных школ олимпийского резерва. Гены, рекомендованные для тестирования Москомспортом, вошли в новый ДНК-тест "Таланты и спорт", который теперь может заказать любой россиянин. Специалисты генетической лаборатории Genotek поясняют, что проведение ДНК-тестирования в первую очередь поможет сделать правильный выбор родителям ребёнка.

Генетический тест поможет родителям сориентироваться в выборе спортивной деятельности, которая будет нравиться ребёнку и не навредит его здоровью Валерий Ильинский, генеральный директор лаборатории Genotek

Первые генетические тесты уже проведены на детях титулованных спортсменов. Одной из первых уникальное ДНК-тестирование своей дочери провела Виктория Мальцева — двукратная чемпионка России, серебряная призёрка Европы по MMA и панкратиону.

"Мы сделали тест "Таланты и спорт" своей двухлетней дочке. В первую очередь обратили внимание на риск травм — нас как родителей это очень беспокоит. У дочки есть предрасположенность к конькобежному спорту и плаванию на короткие дистанции, она идеально держится на воде. По результатам теста она копия мамы: сильная, энергичная, взрывная. Считаю, что спорт должен присутствовать в её жизни, поэтому мы точно будем пробовать фигурное катание и плавание Виктория Мальцева

Всего известно более 200 генов, определяющих спортивные способности и повышающих шанс на успех в конкретном виде спорта. Ниже приведены некоторые из наиболее изученных спортивных генов. ACE стал первым геном, для которого была обнаружена связь со спортивными успехами. Он является частью ренин-ангиотензиновой системы, которая регулирует кровяное давление и объём крови в организме. D-вариант ACE связан с выраженными силовыми способностями и усиленным ответом мышц на тренировки, I-вариант — с повышенной выносливостью. ACTN3 называют геном скорости: он определяет наличие в мышцах волокон белка альфа-актинина-3. Для спринтеров и марафонцев характерны различные варианты этого гена.