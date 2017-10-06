Учёные: Половина новых лекарств от рака никак не улучшают жизнь больных

Авторы работы призывают пересмотреть и ужесточить существующую систему допуска лекарств на рынок.

Исследователи из Великобритании изучили эффективность новых антираковых лекарств, допущенных к использованию в этой стране в 2009–2013 годах. В половине случаев она оказалась недостаточной. Заметного влияния на качество жизни онкобольных они не оказали. Соответствующая статья опубликована в BMJ.

Авторы работы анализировали отчёты о результативности лекарств от рака, одобренных Европейским медицинским агентством в 2009–2013 годах. Отчёты отслеживали результаты назначений лекарств на протяжении пяти лет после начала их применения. Из 68 таких лекарств только 35, то есть 51%, показали улучшение выживаемости больных или рост качества их жизни. Остальные не показали таких результатов. Их эффективность оказалась неотличима от плацебо.

Учёные призывают к более тщательному тестированию новых лекарств. В то же время их позиция несколько тенденциозна. Как указывается в самой работе, 39 из 68 (57%) лекарств были утверждены до получения однозначных данных о том, что они удлиняют жизнь больных или увеличивают её качество. То есть значительная часть из лекарств, принятых к использованию до получения таких данных, всё же оказалась относительно эффективной. Это показывает, что, несмотря на большой процент ошибок, такая практика в целом оправдывает в себя. Широкое клиническое применение позволило выявить эффективность лекарств, которые не показали однозначной результативности в ходе одних только клинических испытаний.