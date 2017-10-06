США планируют высадиться на Луне и Марсе без участия России

Новая колонка вице-президента США может обозначать коренной перелом в космической политике этой страны.

Вице-президент США Майк Пенс опубликовал колонку, в которой обозначил своё видение космических перспектив американской миссии в космосе. Из неё следует, что США намерены в одиночку высадиться на Луне и Марсе. При этом ключевую роль в этом может сыграть частная космонавтика. Колонка опубликована в The Wall Street Journal.

Согласно Пенсу, новая администрация сфокусирует американскую космическую программу на пилотируемом освоении космоса. Астронавты будут направлены выше околоземной орбиты, которую они не покидали последние 35 лет. "Жизненно важной стратегической целью" вице-президент называет утверждение обновлённого американского присутствия на Луне. Отталкиваясь от "лунного основания", Америка, пишет он, станет первой страной, которая приведёт "человечество на Марс".

В колонке обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, в ней нет ни слова о базе на окололунной орбите, о которой NASA недавно договорилась с Роскосмосом в Аделаиде. Видимо, это связано с тем, что США не планируют вовлекать Россию в высадку на Луну — престижный проект большого значения. На это указывают и слова по поводу "американского присутствия на Луне". Во-вторых, в ней нет ни слова о международном сотрудничестве в высадке на Марс. Напротив, это также преподносится как исключительно американское будущее достижение.

Также не упоминаются и ракета SLS и корабль Orion, которые NASA разрабатывало как раз для полётов на Луну. Зато Пенс говорит о необходимости "обратиться за вдохновением и опытом к тем, кто находится вне правительственных учреждений..." Как он констатирует, "бизнес лидирует в космических технологиях, и мы намерены почерпнуть из этого бездонного колодца инноваций, чтобы решить вызовы, лежащие перед нами". Причины такой необычной позиции представителя американского государства могут лежать в том, что NASA намерено запускать одноразовую ракету SLS за 0,5–1,0 миллиарда долларов за пуск. Илон Маск, в свою очередь, намерен запускать многоразовую ракету BFR, вторая ступень которой сможет высадиться на Луну и возвращаться с неё на Землю лишь за миллионы долларов. Опыт эксплуатации Falcon 9 показал, что его компании действительно удаётся летать в космос дешевле любых носителей, созданных в рамках проектов NASA.

Колонка Пенса может иметь негативные последствия для нашей страны. Совместная с американцами окололунная станция — единственный заметный новый проект в пилотируемой космонавтике, который Роскосмос может себе позволить при существующем сильно урезанном бюджетном финансировании. Стоимость этого проекта для Вашингтона больше, чем планируемая стоимость полётов на Луну на BFR. В этих условиях США могут выбрать высадку на Луне за меньшие деньги, а не полёты на окололунную орбиту за большие деньги. Тогда Россия окажется без американской финансовой поддержки в деле создания станций. Будут ли у неё в таком случае средства на самостоятельный проект такого рода — неясно. Без него летать российским не грузовым ракетам будет некуда.