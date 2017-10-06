Учёные: Мозг заставляет чувствовать боль от дорогих лекарств

Если человек думает, что принимает дорогое лекарство, кора его больших полушарий делает спинной мозг более чувствительным к боли.

Исследователи из Германии, Великобритании и США раскрыли нейронные механизмы эффекта ноцебо — явления, когда лекарство-"пустышка" вызывает боль и прочие отрицательные физиологические реакции. По их данным, кора больших полушарий дополнительно активирует клетки спинного мозга, воспринимающие боль. Если человека убедить в том, что цена его лекарства высока, эффект ноцебо проявляется сильнее. Соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Авторы статьи пригласили 49 добровольцев участвовать в тестировании крема против зуда. Участникам исследования сказали, что его возможный побочный эффект — повышение болевой чувствительности. Часть испытуемых получала "дорогое" средство в упаковке одного вида, остальные — "дешёвое" в соответствующей упаковке. В действительности субстанция, которую давали испытуемым, у всех была одинакова и не оказывала никакого эффекта на организм.

Ещё 66 человек составляли контрольную группу: не пользовались кремом, но вместе с первыми 49 проходили тест на болевую чувствительность до и после "лечения". В этом тесте кожу на руке нагревали до всё более высоких температур. Испытуемых просили отмечать, когда они почувствуют боль. В ходе теста всем участникам делали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Метод модифицировали так, чтобы одновременно снимать показания со всех мозговых структур для восприятия боли — коры больших полушарий, ствола головного мозга, а также спинного мозга.

Болевой порог у использовавших крем-плацебо действительно изменился. Особенно чувствительными к высокой температуре стали те, кому выдали "дорогие" образцы препарата. фМРТ-данные показали, что у таких людей во время теста на болевую чувствительность кора больших полушарий активирует нейроны спинного мозга, ответственные за восприятие боли. Таким образом, именно сознательные ожидания людей вызывают эффект ноцебо, и теперь в общих чертах известны его нейрофизиологические механизмы.