Разработка новой российской ракеты будет всего в тридцать раз дороже Falcon 9

"Энергию 5.1" создадут лишь за 700 миллиардов рублей — сумма вдвое меньше той, что планировалась ранее.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения совместно со смежниками разработал новый проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса под названием "Энергия 5.1". Её грузоподъемность сможет достичь уровня советской ракеты "Энергия" — ста тонн на низкую околоземную орбиту. В то же время она не будет конструктивно повторять более сложную советскую ракету — узлы для неё возьмут у других ракет меньших размеров. Об этом пишут "Известия".

Новая ракета будет состоять из модифицированных первой и второй ступени ракеты "Союз-5". Третья ступень будет с изменениями заимствована от ещё не созданной тяжёлой ракеты "Ангара-5В". Поскольку расходы по проектам "Союз-5" и "Ангара" не учитываются в такой смете, стоимость создания сверхтяжёлой ракеты по ней резко снизится — до 700 миллиардов рублей. Ранее Роскосмос планировал строить ракету "Энергия-3" на 70 тонн нагрузки, выводимой на низкую орбиту. Её разработка должна была идти не методом адаптации ступеней уже созданных ракет, а самостоятельно. Поэтому она оценивалась в 1,4 триллиона рублей — вдвое дороже.

Разработка тяжёлых и сверхтяжёлых ракет — очень дорогостоящий процесс. Например, разработка американской тяжёлой ракеты Falcon 9 стоила 390 миллионов долларов (23 миллиарда рублей). Грузоподъёмность новой отечественной ракеты почти впятеро превысит возможности Falcon 9, конечно, за исключение многоразовости, которая пока для российских ракет не планируется. Разработка более тяжёлого проекта BFR компании SpaceX — сверхтяжёлой ракеты на 150 тонн — оценивается её разработчиками в 10 миллиардов долларов (590 миллиардов рублей). Проект "Энергия 5.1" стоит всего 700 миллиардов рублей. Поэтому в плане затрат выглядит довольно неплохо — стоимость создания значительно более лёгкой "Ангары" только до 2015 года оценивается в 160 миллиардов рублей. С учётом инфляции она сравнима с ценой разработки куда более мощной новой сверхтяжёлой ракеты.

Впрочем, российские эксперты сомневаются, что новую ракету удастся создать лишь за 700 миллиардов рублей. Как отмечает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, "Это железный закон: когда исполнитель предлагает новый проект, цена всегда занижена в несколько раз". Эксперт считает создание такого носителя пустой тратой средств.