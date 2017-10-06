Никаких шрамов: разрезы и раны будут заливать клеем.

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Никаких шрамов: разрезы и раны будут заливать клеем.

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Фото: © flickr.com/sussexcareers

Учёные разработали специальный состав, который позволит избавиться от традиционных хирургических швов.

Учёные из Университета Сиднея, похоже, решили полностью пересадить хирургию на новые технологии. Взамен традиционных методов зашивания ран после операций и ранений австралийские учёные предлагают закупоривать вскрытые участки тела специальным белковым клеем-герметиком, сообщает Science Translational Medicine.

Принцип действия раствора прост — специальным пистолетом антибактериальный клей-герметик наносится прямо на поверхность раны. Спустя несколько секунд, когда вещество проникает внутрь, хирург начинает нагрев состава ультрафиолетовой лампой. Однако затвердевание состава не укладывается в привычное понимание средств для хирургии. Главным отличием хирургического клея от аналогичных составов является его эластичность. Благодаря структуре состав может расширяться и сужаться вместе с тканями пациента.

Потенциал новинки, по словам учёных, очень высок — специальные пистолеты с таким клеем могут быть включены в состав комплектов первой помощи бригад скорой помощи, а также спасателей. По мнению специалистов, такой инструмент позволит значительно сократить смертность от кровопотери в результате несчастных случаев, автомобильных аварий или огнестрельных ранений.

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