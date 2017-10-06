Космический щит закроет Землю от разрушительной магнитной бури

По замыслу исследователей, устройство должно предотвратить глобальную катастрофу, вызвать которую может солнечная активность.

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в ходе изучения солнечной активности пришли к выводу, что в ближайшие 150 лет Землю может накрыть небывалая по своим масштабам солнечная буря. Ущерб от такого катаклизма, согласно исследованию специалистов, может составить более $20 трлн. Для предотвращения последствий учёные предлагают создать специальный магнитный щит, разместить который планируется в определённой точке между Землёй и Солнцем.

Исследователи отмечают, что размещение специального магнитного экрана в точке L1 Лагранжа навсегда может избавить планету и население от последствий магнитных бурь. Однако только на бумаге такой проект выглядит просто. Размещение специального магнитного экрана на расстоянии 329 000 километров потребует колоссальных финансовых вложений.

Общий вес конструкции, которую нужно собрать и развернуть в космосе, по данным учёных, составит более 100 000 тонн, а общая стоимость проекта может перевалить за $100 млрд — в пределах общей стоимости строительства Международной космической станции.