Нью-йоркские хомячки эволюционировали для поедания фастфуда

Американские грызуны быстро приспосабливаются к жизни в современных мегаполисах и перестраивают физиологию пищеварения таким образом, чтобы эффективно питаться отбросами человеческой еды.

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка обнаружили в геноме белоногих хомячков (Peromyscus leucopus) этого мегаполиса признаки быстрой адаптации этих грызунов к городской жизни. Их обмен веществ перестраивается так, чтобы эффективнее использовать липиды и простые углеводы, в больших количествах содержащиеся в пищевых отбросах. Препринт статьи доступен на biorXiv.

Учёные исследовали транскриптомы 48 хомячков из шести популяций — трёх нью-йоркских и трёх из сельской местности. Они искали в РНК животных признаки адаптации к городскому образу жизни и питанию едой, богатой липидами и углеводами — фактически фастфудом. Авторы изучили 154 770 однонуклеотидных полиморфизма (ОНП) — отличий сравниваемых последовательностей нуклеиновых кислот размером всего в один нуклеотид.

Исследователи обнаружили, что некоторые из вариантов таких полиморфизмов гораздо чаще встречаются у городских белоногих хомячков. Эти ОНП были расположены в 19 локусах, кодирующих белки, участвующие в процессах обмена углеводов и липидов. Ими особенно богата современная человеческая пища, в том числе фастфуд. Таким образом, белоногие хомячки Нью-Йорка, в отличие от живущих в сельской местности, приспосабливаются к питанию остатками еды людей на уровне белков и РНК. Скорее всего, и у других городских грызунов идут подобные процессы.

Различия животных из сельских и городских популяций на уровне ДНК пока не изучали, так как они, скорее всего, незначительны. Слишком мало с эволюционной точки зрения времени прошло с момента, когда белоногие хомячки стали жить в городах. РНК выбрали потому, что их состав лучше отражает профиль экспрессии генов, то есть то, какие из генов действительно работают, а какие "молчат".

Белоногие хомячки — мелкие грызуны, внешне похожие на мышей. Они широко распространены в Северной Америке. Угрозу сельскому хозяйству они не представляют, но тем не менее играют большую экологическую роль, так как служат добычей многих хищников. Кроме того, белоногие хомячки нередко живут в городах и способны переносить опасных для человека паразитов — например, возбудителей болезни Лайма.