Умная повязка спасёт от инфекций и потери крови

Повязка не только останавливает кровь, но и снабжает поражённые участки тела антибиотиками.

Учёные из Университета Линкольна в Небраске разработали универсальное средство для предотвращения кровопотерь и эффективного обеззараживания при тяжёлых ранениях, сообщает Advanced Functional Materials. Однако эффективность повязки, первоначально разработанной в интересах военных, может оказаться значительно выше. Эксперты отмечают, что упрощённый вариант умной повязки позволит лечить раны на теле пациентов, больных диабетом. При этом количество лекарств, дозировка и прочие параметры будут приходить в виде оповещений на обычный смартфон.

Специальными капсулами с лекарственными препаратами управляет микроконтроллер размером с почтовую марку. При срабатывании датчиков контроллер "отправляет" часть лекарства через специальные волокна на поверхность поражённого участка тела. Учёные отмечают, что главным качеством такого изобретения является универсальность и способность сочетать сразу несколько типов лекарственных препаратов для наиболее эффективного лечения.

Другим важным качеством такого устройства является точность использования "дозозависимых" лекарств, применение которых расписано буквально по часам. По мнению исследователей, ношение умной повязки избавит пациента от необходимости самостоятельно контролировать приём лекарств, а также вовремя предупредит человека о необходимости перевязки.