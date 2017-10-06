Учёные назвали самые бесполезные медицинские процедуры

Без этих процедур, по мнению американских учёных и медиков, вполне можно обойтись.

Одним из самых спорных методов диагностики, по мнению учёных, является трансэзофагеальная эхокардиография — метод исследования состояния сердца через датчики, помещаемые в пищевод пациента, сообщает JAMA Internal Medicine.

Следующей в списке бесполезных процедур, по мнению учёных из Медицинской школы Университета штата Мэриленд, идёт компьютерная томографная ангиография лёгких — процедура, проливающая свет на кровоток в тех или иных органах тела.

Помимо прочего, в список бесполезных процедур и методов вошли УЗИ каротидной артерии и стентирование, применение дополнительных питательных смесей для тяжелобольных пациентов, агрессивные способы лечения рака предстательной железы, а также... применение антибиотиков. Использование последних, по данным учёных, лишь в 353 случаях из 1000 приводило к выздоровлению.