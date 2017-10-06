Хорватские неандертальцы были немного людьми

В генах неандертальцев из пещеры Виндия обнаружились следы генов современных людей.

Международная группа учёных провела анализ ДНК, взятой из костей неандертальской женщины, жившей 50 тысяч лет назад в пещере Виндия, Хорватия. Исследователи сравнили её геном с геномом денисовского человека, жившего 72 тысячи лет назад, и неандертальца с Алтая, жившего 122 тысячи лет назад. Соответствующая статья опубликована в Science.

Авторы работы в результате сравнительного анализа установили, что неандертальцы отделились генетически от общих с современными людьми предков 520–630 тысяч лет назад, а от денисовцев (другой вид рода Homo) — 390–440 тысяч лет назад. Оказалось, что хорватские неандертальцы были генетически ближе к современным людям, чем алтайские. Связано это с фактом скрещивания предков хорватских неандертальцев и Homo sapiens примерно 130–140 тысяч лет назад.

Новый геном позволил также установить, что в действительности неандертальцы в большей степени родственники неафриканцам, чем считалось ранее. До сих пор эта доля занижалась, поскольку сравнения проводились на базе данных неандертальцев Алтая, у которых не было скрещиваний с людьми современного типа. Это маскировало масштаб проникновения неандертальских генов в геном людей. По предшествующим оценкам, лишь 1,5–2,1 процента генов неафриканцев современности происходят от неандертальцев. Согласно новому исследованию, их 1,8–2,5 процента. Среди монголоидов их уровень больше (2,3–2,6 процента), чем среди европеоидов (1,8–2,4 процента).

Благодаря уточнённой оценке влияния генов родственного вида удалось выяснить, что от него люди (кроме чёрных африканцев) позаимствовали гены, отвечающие за накопление холестерина, витамина D (позитивная черта в условиях малой солнечной освещённости), жира, ревматоидный артрит, шизофрению (негативные черты) и реакцию на антипсихотические препараты (до XX века — нейтральная черта).

Новая работа в очередной раз указывает на скрещивание неандертальцев и современных людей ранее чем 130 тысяч лет назад. Это значит, что первые люди вышли из Африки раньше, чем считалось (следов неандертальцев в Африке нет). Однако следов генов людей — первых выходцев с Чёрного континента в современном человеческом генофонде нет. По всей видимости, все они погибли 70 000 лет назад в результате извержения супервулкана Тоба.