Люди стали чаще пользоваться смартфоном во время секса и похорон

Плохая новость: зависимость людей от электронных гаджетов возрастает год от года.

Исследователи компании iPass опросили более 1700 человек в США и Европе в попытках выяснить, сколько времени среднестатистический человек пользуется смартфоном и в каких ситуациях. Оказалось, что зависимость человека от гаджетов с каждым годом растёт.

При этом учёные отметили, что нарушение социального этикета больше не является чем-то из ряда вон выходящим: многие из опрошенных сказали, что регулярно пользуются смартфоном во время и после секса, а также не мыслят посещений траурных мероприятий без своего устройства.

При этом почти 84% опрошенных отметили, что пользуются смартфоном в постели, а ещё 7% пользователей любят полистать социальные сети во время секса. По словам исследователей, почти 70% респондентов заявили, что испытывают стресс, если не могут подключиться к домашнему Wi-Fi или беспроводной сети на работе.