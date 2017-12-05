Канадские трансгендеры обиделись на врачей

Официальной причиной отказа от визитов к врачам является "дискомфорт" при общении.

Учёные из Университета Британской Колумбии заявили, что канадские трансгендеры стали реже посещать врачей. Исключениями для людей с несовпадением гендерной идентичности и зарегистрированным при рождении полом не являются даже чрезвычайные случаи или происшествия.

Опрошенные в 2013–2014 годах 923 трансгендера заявили, что в общении с врачами их "напрягают" вопросы о гендерной идентичности и беседы личного характера. 68% трансгендеров в возрасте от 14 до 18 лет отказались от необходимой психиатрической помощи в течение 12 месяцев после экстренного обращения за медицинской помощью. Ещё 34%, по данным медиков, не обращались за профессиональной помощью даже после тяжёлых травм.

Трансгендеры в возрасте от 19 до 25 лет в 47% случаев отказались от психиатрической помощи и любых регулярных проверок со стороны медиков. Исследователи отмечают, что "неправильная" гендерная идентификация поступившего в больницу транссексуала может нанести ему тяжёлую психологическую травму.