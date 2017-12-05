Учёные нашли в космосе "бесконечные" сверхбыстрые газовые облака

Некоторые из водородных облаков по размерам больше Солнца в несколько миллионов раз.

Учёные из Американского астрономического общества обнаружили в космосе объект, равных которому не находили до сих пор. Речь идёт об уникальных водородных облаках, размеры и скорость движения которых поражают даже избалованных различными открытиями астрономов.

Наблюдения с помощью радиотелескопов показали, что размер таких газовых образований абсолютно огромен: облака в несколько миллионов раз больше Солнца по своей массе, а их диаметр составляет 80 тысяч световых лет.

Астрономы из Университета Западной Австралии посчитали и приблизительную скорость "дрейфа" водородных облаков в космическом пространстве. "Дрейфующими" такие объекты назвать можно лишь с большой натяжкой, поскольку движутся они с чудовищной скоростью — до 90 километров в секунду.

При этом учёные отмечают, что сама природа возникновения такого объекта непонятна — неизвестно, откуда облака появились, куда движутся и из чего состоят. Астрономы из Университета Западной Австралии высказали предположение, что огромный объект мог образоваться в результате газового обмена между Большим и Малым Магеллановыми облаками.