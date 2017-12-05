Обычный камень выдали за доказательство войны на Марсе

Любители теорий заговора уже начали готовить пламенные речи в адрес NASA о сокрытии важной находки, но не тут-то было.

Руки, тело и лицо президента США на поверхности Марса уже обнаруживались, однако наибольшее возбуждение у сторонников теорий заговоров вызвал один из снимков, на котором обычный огромный камень приняли за пушечное ядро.

На одном из снимков, сделанных с помощью камер марсохода Curiosity, любители рассмотрели старинное пушечное ядро, которое с лёгкой руки уфолога Скотта Варинга окрестили "стопроцентным доказательством древней войны".

В качестве доказательств собственной правоты уфологи приводят форму обнаруженного камня — идеальный сферический объект не мог сформироваться сам по себе и, следовательно, был принесён на поверхность планеты неизвестной силой.