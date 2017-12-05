США готовят для нападения на КНДР "ракету-микроволновку"

Уникальный боеприпас может полностью обесточить ключевые объекты в разных концах страны.

Для нападения на КНДР ВВС США могут применить летающую "микроволновку" — крылатую ракету CHAMP, сообщает Daily Mail. По данным издания, применение такого вооружения обсуждалось на встрече в Белом доме ещё в августе.

CHAMP разрабатывалась американскими специалистами из лаборатории ВВС с 2009 года, а успешные испытания прошли ещё в 2012 году. В случае начала полномасштабных боевых действий такие ракеты будут применены с единственной целью: обесточить всю возможную военную технику, а также крупные инфраструктурные объекты.

Подобное оружие разрабатывается в нескольких странах мира. По данным экспертов, проект российской бомбы со взрывомагнитным генератором носит название "Алабуга".