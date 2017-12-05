Учёные рассказали, как тратить деньги и быть счастливым

Американские учёные совместно со специалистами Бюро по защите прав потребителей рассказали, как правильно тратить деньги, чтобы испытывать от этого удовольствие. Просто большого количества денег будет недостаточно: учёные считают, что без контроля над ежедневными и ежемесячными тратами даже самая большая зарплата может расходоваться на абсолютно ненужные вещи.
Работа с большим количеством стресса тоже не подходит для идеальной модели управления деньгами: психологи из Университета Райса отмечают, что высокий уровень стресса обесценивает деньги как таковые и критически снижает уровень выработки эндорфинов при маленьких и больших покупках.
По мнению психологов, сам по себе факт наличия большой зарплаты ничего не означает — у человека, для которого деньги — цель, а не средство достижения, "финансовое счастье" не наступает практически никогда.
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