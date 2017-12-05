Учёные рассказали, как тратить деньги и быть счастливым

Спойлер: эти деньги человеку всё-таки придётся заработать, иначе никакого счастья.

Американские учёные совместно со специалистами Бюро по защите прав потребителей рассказали, как правильно тратить деньги, чтобы испытывать от этого удовольствие. Просто большого количества денег будет недостаточно: учёные считают, что без контроля над ежедневными и ежемесячными тратами даже самая большая зарплата может расходоваться на абсолютно ненужные вещи.

Работа с большим количеством стресса тоже не подходит для идеальной модели управления деньгами: психологи из Университета Райса отмечают, что высокий уровень стресса обесценивает деньги как таковые и критически снижает уровень выработки эндорфинов при маленьких и больших покупках.

По мнению психологов, сам по себе факт наличия большой зарплаты ничего не означает — у человека, для которого деньги — цель, а не средство достижения, "финансовое счастье" не наступает практически никогда.