NASA готовит полёт на самый дорогой астероид в истории

Суммарная стоимость всех полезных ископаемых на поверхности астероида составляет $10 квадрлн.

NASA запланировало полёт к самому дорогому астероиду в истории на 2022 год, сообщает NewsWeek. По словам одного из руководителей проекта Пола Чодаса, это будет "самая волнующая миссия за последние несколько лет". Главную особенность астероида составляет его чудовищная стоимость — 10 квадриллионов долларов.

Состоящий из железа, никеля и золота астероид длиной в 250 километров представляет огромный научный интерес — структура небесного тела, траектория его движения и химический состав могут не только рассказать астрономам и астрофизикам о строении космических объектов в космосе, но и выяснить, состоят ли некоторые из них сплошь из драгоценных металлов.

Астероид Психея был открыт ещё в середине XIX века итальянским астрономом из Неаполя Аннибале де Гаспарисом. Огромный, практически полностью состоящий из металлов астероид вращается вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите между орбитами Марса и Юпитера.

Исследователи отмечают, что первые данные химического анализа плотной поверхности астероида позволят выяснить, сколько действительно чёрных и цветных металлов содержится в его "почве". Не исключено, что рассчитанная суммарная стоимость полезных ископаемых при этом может оказаться значительно больше.