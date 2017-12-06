На двух суперземлях может существовать жизнь

Плохая новость состоит в том, что расстояние до ближайшего похожего на родной дом мира составляет 111 световых лет.

Открытая в 2015 году экзопланета K2-18b может быть не только пригодна для жизни, но и уже содержать на поверхности простейшие формы жизни. Первая "расширенная" версия Земли обладает похожей по химическому составу атмосферой и может обладать жидкой водой — главным условием для возникновения простейших организмов.

Исследователи из Техасского университета Скарборо и Университета Монреаля в Канаде пришли к выводу, что вторая суперземля, расположенная в непосредственной близости от звезды K2-18, также может быть населена примитивными живыми организмами.

Наблюдения за планетами с помощью телескопов в обсерватории Ла Силья и машинное обучение позволили спрогнозировать даже температурные параметры на планете K2-18с. Исследователи отметили, что, несмотря на более высокую температуру на суперземлях, обе планеты могут быть покрыты океанами — такими же, как и на Земле.

Колонизировать новые миры получится не сразу — технологий, позволяющих быстро преодолеть 111 световых лет, пока не придумали.

По размерам открытые суперземли превосходят нашу планету в 2,5 раза, а масса планет больше массы Земли в 7–8 раз. Обе планеты вращаются вокруг похожего на Солнце красного карлика, совершая полный оборот вокруг горячей звезды за 33 дня.