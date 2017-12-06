Самоубийц можно определить по анализу крови

Учёные пришли к выводу, что в крови пытавшихся свести счёты с жизнью людей содержится особый белок.

Уникальное исследование было проведено группой учёных из Университета Бингемтона — специалисты в области психиатрии и нейробиологи выяснили, что состав крови склонных к суициду женщин значительно отличается от людей со стабильной психикой.

Помимо сканирования в аппарате для МРТ учёные провели анализ крови у женщин, признавшихся в попытках суицида. В ходе изучения крови потенциальных самоубийц выяснилось, что после одной или нескольких попыток свести счёты с жизнью у таких пациентов меняется нейротрофический фактор мозга — специальный белок, кодируемый геном BDNF.

Учёные отметили поразительные сходства у потенциальных "суицидников" с теми, кого бригадам неотложной скорой помощи спасти не удалось. Отмечается, что при попытке покончить с собой в мозге человека обнаруживается снижение экспрессии белка в префронтальной коре и гиппокампе.

Медики считают, что включение теста на склонность к самоубийству позволит спасти сотни и тысячи жизней при регулярном обследовании, тем более что на такой анализ требуется совсем немного времени.