Военные "перепрограммируют" соколов для борьбы с беспилотниками

Противостояние природы и технологий выходит на новый уровень: малоразмерные беспилотники будут перехватываться хищными птицами.

Соколиная охота выходит на новый уровень — зоологи из Оксфорда совместно со специалистами из ВВС США разрабатывают метод поведенческого контроля, способный обучить соколов охоте на небольшие коммерческие беспилотники.

Профессор Оксфорда Грэм Тейлор уже назвал соколов "идеальными машинами" для такой работы — по мнению учёного, животные превосходно поддаются дрессировке и обучению, а их "боевая служба" в аэропортах и полицейских участках обойдётся бюджету значительно дешевле, чем разработка технических устройств для борьбы с беспилотниками.

"Боевое" применение соколов против БПЛА состоялось в мирное время — в Уэльсе на протяжении двух лет было зафиксировано 55 случаев атаки соколов на беспилотники, управляемые со смартфона.

При этом только в Минобороны США насчитали 133 стратегических объекта, над которыми без предупреждения будут сбивать любые летательные аппараты, включая небольшие беспилотники, которые можно купить через Интернет.