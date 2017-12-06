Крепкий сон предотвращает наркоманию

Оказалось, зависимость довольно проста: чем хуже и реже сон у подростков, тем выше шансы выбрать "не тот путь".

Исследователи из Университета Питтсбурга изучили психическое здоровье, активность и социальную среду 35 подростков и пришли к выводу, что плохой сон является катализатором преступной деятельности и ассоциального поведения.

По данным учёных, бесконтрольные прогулки до поздней ночи, "зависание" в гаджетах и другие раздражители в конечном счёте спровоцируют подростка к употреблению наркотиков. Специальное исследование, проведённое в лаборатории сна в Питтсбурге с участием детей в возрасте от 11,5 до 15 лет, выявило прямое влияние сна на работу базального ядра.

Учёные выяснили, что "идеальным" для отдыха мозга является 10-часовой сон, в то время как сон в 4 и менее часов лишь спровоцирует повышенную агрессию, приступы депрессии и многие другие тяжёлые заболевания. Исследователи заявили также, что связь между эмоциональным состоянием подростков и употреблением наркотиков практически прямая — недосып может "подтолкнуть" прилежащее ядро головного мозга к поиску средства для "снятия стресса".

Обратная зависимость также наблюдалась вполне чётко — сбалансированный сон и отсутствие внешних раздражителей благоприятно влияют на эмоциональную стабильность подростков.