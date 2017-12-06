Первые ножи и топоры были сделаны человеком из кусков метеорита

Таким образом учёные доказали внеземное происхождение первобытного холодного оружия.

Французские учёные из Национального центра научных исследований заявили, что большинство первых образцов холодного оружия были выкованы из металла, попавшего на Землю с метеоритом.

При этом французский эксперт Альбер Жамбон отметил, что помимо кинжалов и топоров такой металл был обнаружен и в других изделиях, в том числе древних украшениях: бусах, кулонах и браслетах.

Возраст находок значительно различается — украшения, согласно данным, полученным с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра, могли быть созданы неизвестными мастерами примерно в 3200 году до н.э., в то время как сохранившиеся предметы, которые были отнесены экспертами к холодному оружию, могли быть сделаны примерно в 1100–1300 году до н.э.

Французские эксперты отметили, что подобные образцы встречались не только у определённых групп и цивилизаций — уникальные артефакты были найдены в Китае, Сирии, Египте и других странах, что доказывает повышенную "аварийность" метеоритов у поверхности Земли в древности.