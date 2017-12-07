NASA готовится к бурению на Луне и астероидах

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NASA готовится к бурению на Луне и астероидах

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Фото © Flickr/JD Hancock

Американское космическое агентство начинает приём заявок с технологиями, которые помогут освоить Луну.

В рамках программы NextSTEP-2 специалисты NASA приступают к сбору и анализу технологий и решений, способных облегчить освоение Луны и Марса. Особый интерес у специалистов агентства вызывают технические решения и методы добычи полезных ископаемых — воду и другие жизненно важные полезные ископаемые планируется добывать прямо из лунной почвы, повышая тем самым автономность будущих космических экспедиций.

Каждый год NASA будет выбирать от одного до трёх наиболее жизнеспособных проектов и финансировать их на начальной стадии. При этом отдельно обсуждается вопрос коммерческой разработки астероидов: к одному из таких небесных тел — астероиду Психея, практически полностью состоящему из ценных металлов, — зонд NASA отправится уже в 2022 году.

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