NASA готовится к бурению на Луне и астероидах

Американское космическое агентство начинает приём заявок с технологиями, которые помогут освоить Луну.

В рамках программы NextSTEP-2 специалисты NASA приступают к сбору и анализу технологий и решений, способных облегчить освоение Луны и Марса. Особый интерес у специалистов агентства вызывают технические решения и методы добычи полезных ископаемых — воду и другие жизненно важные полезные ископаемые планируется добывать прямо из лунной почвы, повышая тем самым автономность будущих космических экспедиций.

Каждый год NASA будет выбирать от одного до трёх наиболее жизнеспособных проектов и финансировать их на начальной стадии. При этом отдельно обсуждается вопрос коммерческой разработки астероидов: к одному из таких небесных тел — астероиду Психея, практически полностью состоящему из ценных металлов, — зонд NASA отправится уже в 2022 году.