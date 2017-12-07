Мировой рекорд: найден самый большой в мире авокадо

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Мировой рекорд: найден самый большой в мире авокадо

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Фото © Oahu Publications

Случайно обнаруженный на Гавайях плод оказался размером с голову взрослого человека.

Авокадо весом 5,23 фунта (почти 2,5 кг) был найден местной жительницей Памелой Ван во время обычной прогулки. Оценка находки фермерами подтолкнула Ван обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса.

"Самого большого авокадо в мире" в книге рекордов не зафиксировано, однако звание самого тяжёлого с 2009 года принадлежало найденному в Венесуэле плоду. Местный фермер Габриэль Рамирес Нахим предоставил для взвешивания авокадо весом в 1,8 кг.

Гавайские фермеры не впервые удивляют мир подобными находками — им принадлежит самый крупный в мире джекфрут (34,5 кг) и самое большое сметанное яблоко размером 60х30 сантиметров.

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