Обезболивающие оказались причиной ожирения

По данным учёных, именно болеутоляющие провоцируют резкий набор массы тела у большинства людей.

Британские учёные заявили, что частый приём болеутоляющих лекарств может привести к серьёзным заболеваниям, ожирению и тяжёлой бессоннице. Исследователи из Ньюкаслского университета выяснили, что практически в 90% случаев такие препараты серьёзно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и нарушают процессы обмена веществ.

При этом медики отмечают, что обезболивающие препараты выписываются пациентам всё чаще — только в 2016 году в Великобритании было выписано 24 миллиона рецептов на лекарства, содержащие опиоиды.

Учёные отмечают, что неконтролируемый приём обезболивающих практически в 100% случаев вызывает нарушения ЖКТ и поджелудочной железы, способствуя значительному увеличению массы тела.