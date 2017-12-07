Учёные обнаружили останки сумчатого льва, похожего на кенгуру

Приблизительный возраст найденных доисторических останков учёные оценивают в 19 миллионов лет.

В одной из австралийских деревень археологи обнаружили останки одного из самых древних и самых необычных с точки зрения разнообразия видов, льва размером с собаку, обладавшего острыми клыками и похожего на кенгуру.

По данным учёных, этот вид животных является одним из самых древних хищных млекопитающих в истории — необычные плотоядные могли обитать на Земле от 18 до 26 миллионов лет назад — в позднем олигоцене или раннем миоценовом периоде.

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса считают, что найденные останки могли принадлежать относительно небольшому зверю: весил сумчатый лев немногим больше аляскинского маламута или крупной овчарки — примерно 25 килограммов.

При этом небольшой сумчатый лев с клыками имел гораздо больше общего с кенгуру, чем с более крупными плотоядными, — биологи отмечают, что это могло быть связано с непростой средой обитания и эволюционными процессами, происходящими со всеми видами животных.