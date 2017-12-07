Лекарство от алкоголизма поможет вылечить рак

Один из наиболее распространённых препаратов для лечения алкоголизма оказался способен остановить рост раковых клеток.

Лекарственный препарат дисульфирам, который обычно назначают при курсовом лечении алкогольной зависимости, оказался способен сдерживать рост раковых клеток. Учёные из Чехии пришли к выводу, что комбинированная терапия с применением дисульфирама может оказаться гораздо эффективнее традиционных методов лечения.

Ранее противораковые свойства были обнаружены у нетипичных для применяемых в лечении онкологии лекарств. Уже известно, что подавление раковых клеток способны оказывать препараты на основе фенилуксусной кислоты, например диклофенак, или популярные анальгетики, такие как аспирин.

Теперь учёным предстоит выяснить, в каких дозировках и формах использовать один из продуктов метаболизма дисульфирама — диэтилдитиокарбамат — при лечении тяжёлых форм онкологии.