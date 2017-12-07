Лекарство от алкоголизма поможет вылечить рак

Лекарственный препарат дисульфирам, который обычно назначают при курсовом лечении алкогольной зависимости, оказался способен сдерживать рост раковых клеток. Учёные из Чехии пришли к выводу, что комбинированная терапия с применением дисульфирама может оказаться гораздо эффективнее традиционных методов лечения.
Ранее противораковые свойства были обнаружены у нетипичных для применяемых в лечении онкологии лекарств. Уже известно, что подавление раковых клеток способны оказывать препараты на основе фенилуксусной кислоты, например диклофенак, или популярные анальгетики, такие как аспирин.
Теперь учёным предстоит выяснить, в каких дозировках и формах использовать один из продуктов метаболизма дисульфирама — диэтилдитиокарбамат — при лечении тяжёлых форм онкологии.
- Популярные
- По времени