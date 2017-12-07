NASA продлит использование надувного модуля ещё на три года

В настоящее время проводится проверка, насколько хорошо оболочка модуля может защитить космонавтов от космического излучения.

В 2016 году NASA запустило новый модуль для Международной космической станции, это единственный в своём роде надувной модуль BEAM, произведённый компанией Bigelow Aerospace. Предполагается, что в будущем орбитальные станции будут создаваться из подобных модулей, так как они очень удобны в перевозке и доставке с Земли. При установке в 2016 году предполагалось, что модуль пробудет пристыкованным к МКС в течение одного года, однако NASA продлило срок его использования ещё на три года, сообщает Popular Mechanics

В течение прошедшего года BEAM прошёл много испытаний, показавших, что он достаточно прочный, чтобы защитить астронавтов от микрометеоритов и другого космического мусора. Теперь, когда NASA расширило продолжительность использования BEAM, модуль будет тестироваться, чтобы понять, насколько он блокирует излучение из космоса.

В настоящее время внутри BEAM расположены три детектора излучения, которые постоянно измеряют уровни излучения внутри модуля. Предыдущие тесты показали, что BEAM примерно так же хорош, как и другие модули космических станций при блокировке излучения. Если это подтвердят длительные тесты, скорее всего, будет развернута полномасштабная программа по созданию надувных модулей и сборки из них орбитальных станций различного предназначения.