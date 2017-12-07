Наказания в детстве могут спровоцировать инфаркт

Учёные заявили, что если наказывать детей, то пережитый стресс будет способствовать развитию болезней сердца.

Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что частые наказания детей могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту.

При этом сбои в работе нервной системы могут гораздо тяжелее сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы, чем атеросклеротические бляшки или врождённые патологии сердца. По данным учёных, определяющим фактором в этом случае является тяжесть телесных наказаний и уровень пережитого ребёнком стресса.

Влияние этих факторов до конца не изучено — по одним данным, некоторые переживания из детства практически никак не влияют на состояние организма, а по другим, сильный стресс, к которому привели телесные наказания, может внезапно "выстрелить" и обернуться инсультом, инфарктом или приступами других малоприятных заболеваний у взрослых людей.

Ранее учёные доказали, что серьёзные телесные наказания и сопровождающие их стрессы могут способствовать развитию психических заболеваний у детей.