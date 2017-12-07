Учёные нашли окаменелый доисторический глаз возрастом 530 миллионов лет

Палеонтологи считают, что глаз принадлежал давно вымершему представителю класса морских членистоногих.

Учёные из Эдинбургского университета заявили, что возраст одной из самых древних окаменелостей может составлять 530 миллионов лет, сообщает EurekAlert. По данным учёных, найденная окаменелость позволяет сделать вывод, что исследователями были обнаружены трилобиты — хрупкие доисторические предки пауков и крабов, жившие в прибрежных водах в эпоху палеозоя, почти 500 миллионов лет назад.

Сложная форма глаза доисторических живых существ по своей структуре напоминала глаза диких пчёл. Отдельно учёные отмечают, что за сотни миллионов лет эволюции органы зрения необычных обитателей планеты практически не изменились.

Окаменелый трилобит был обнаружен в Эстонии недалеко от побережья Балтийского моря. По словам учёных, трилобиты скорее напоминают гигантских жуков с круглой головой, чем предков современных пауков. Некоторые трилобиты, по словам палеонтологов, достигали больших размеров — наиболее крупные окаменелости насчитывают до 90 сантиметров в длину.