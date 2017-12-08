Россия разработает многоразовую ракету

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Россия разработает многоразовую ракету

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

РКК "Энергия" построит ракету с возвращаемой первой ступенью в ответ на созданную в США Falcon 9.

РКК "Энергия" разработает и построит многоразовую ракету с использованием технологий ракеты-носителя "Союз-5", сообщает газета "Известия". Участие в создании ракеты с возвращаемым разгонным блоком помимо РКК "Энергия" примет самарский РКЦ "Прогресс".

По словам представителей ракетно-космических предприятий, главными факторами при разработке такой ракеты станут её экономическая целесообразность и грузоподъёмность, поскольку для посадки первой ступени необходимо оставлять в баках до 30% топлива.

Представители российских компаний отмечают, каждая возвращённая первая ступень и сохранение двигателей даёт экономию в 10–20% на каждом пуске, что позволит конкурировать с одним из ведущих операторов космических пусков — американской компанией SpaceX.

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