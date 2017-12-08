Учёные обнаружили гей-ген

Исследователи выявили различия в структуре генов людей с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией.

Исследователи из Университета Нортшор выяснили, что сексуальную ориентацию формируют специальные гены. Во время изучения генетического материала 1109 гомосексуальных и 1231 гетеросексуального мужчины из Европы учёные пришли к выводу, что гомосексуальность мужчин формируется благодаря двум мутациям — на 13-й и 14-й хромосомах.

Учёные отметили, что именно эти особенности в дальнейшем сказываются и на здоровье мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У гомосексуалистов область, расположенная рядом с геном TSHR, кодирующим белок, оказывает воздействие на процессы в щитовидной железе. Именно поэтому, по мнению учёных, у мужчин-гомосексуалистов чаще всего диагностируются тяжёлые заболевания, такие как диффузный токсический зоб.

При этом сами учёные признают, что исследование нельзя назвать полноценным, так как географические данные об исследуемых мужчинах были сокращены до минимума. Исследователи полагают, что для полноценного исследования, подтверждающего связь генов и формирования сексуальной ориентации, необходимо исследовать мужчин, принадлежащих к разным расовым группам. Такой шаг, по мнению учёных, позволит принять во внимание все генетические особенности мужчин вне зависимости от места их проживания.