Дай списать! Зачем Россия делает многоразовую ракету "как у Маска"

РКК "Энергия" приступает к разработке многоразовой ракеты на основе проектируемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5". В своевременности этого решения разбирался журналист Лайфа Михаил Котов.

Никогда такого не было и вот опять. Последние несколько лет главные лица российской космонавтики столько раз сказали об отсутствии необходимости многоразовых ракет-носителей, что смогли убедить в этом не только себя но и всех просто интересующихся. Убедительно и с цифрами было доказано, что многоразовость это баловство, на деле реальной выгоды нет.

И вот сегодня поступила новая, не противоречащая предыдущей стратегии информация. В России началась разработка многоразовой ракеты среднего класса. Причем делается она как прямой ответ Илону Маску, чтобы вновь попробовать захватить лидерство в коммерческих запусках. Зачем так делается? Попробуем разобраться.

Не все дороги ведут в Рим

Для того, чтобы попасть в нужное место, недостаточно просто много и долго бежать. Важно еще и бежать в нужную сторону, иначе вы так и будете подобно зайцу петлять выписывая сложные фигуры и не приближаясь к цели. Космонавтике тоже нужна стратегия, требуется понимание, куда и зачем мы движемся. Вместо четкой и понятной стратегии в России имеется несколько отдельных документов, и постоянно меняющие вектор заявления руководства.

Начнем с документа. Это "Федеральная космическая программа 2016-2025". Она вообще за все хорошее и против всего плохого. Да, так тоже бывает. В ней как любят делать самые умные чиновники практически нет точных количеств и четких дат. Дан отрезок времени с 2016 по 2025 год, и за это время предлагается например "обеспечение импортозамещения изделий иностранного производства, используемых при создании и производстве ракетно-космической техники". Задача хорошая, но когда не указано четких цифр, то в итоге нечего и спрашивать. В 2025 году президент посмотрит сурово и пройдется по всем пунктам программы: "А импортозамещение?", а ему в ответ "Да, целых три детали". "А не мало?" "Нет, мы столько и планировали".

И даже в такой расплывчатой и водянистой программе нет целей относительно коммерческой космонавтики и зарабатывания денег. В ней говорится только одна фраза, что космонавтика должна в числе прочего работать "в интересах социально-экономической сферы". То есть реальной программы нет. Равно как и понимания — нужно ли нам изо всех сил делать конкурентный для современного рынка носитель, или ну его.

Слово не воробей

Остается ловить крохи того, в какую сторону идет российская государственная космонавтика из интервью и отдельных заявлений. В этот момент становится реально страшно, потому что понимаешь — конкретной программы нет, и все больше похоже на судно, где у каждого из имеющих доступ к капитанскому мостику есть своя отдельная и наверняка самая замечательная программа. Можно взять интервью Игоря Комарова за декабрь 2016 года, как раз год назад. Он четко говорит, что "в конце 2023 года "Ангара" должна быть готова к полету с космонавтами." А спустя всего полгода мы отказываемся от пилотируемой программы "Ангары". То есть горизонт планирования всего несколько месяцев? Это нормально?

Примерно также было и с многоразовыми ракетами. За последние два года Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров, сначала говорили, что "надо смотреть удастся посадить или нет", затем о том, что у "Роскосмоса" "несколько другие взгляды на эту тему", после чего появились слова, что "тему надо обсуждать". Затем предложили посмотреть получится запускать ступень повторно или нет, и вот к декабрю 2017 года появляются разговоры о многоразовости.

Еще полгода назад, в интервью от 3 июля 2017 года Игорь Комаров говорил, что о многоразовости речи не идет, зато была чудесная идея "поэтому хочу заверить, что каждый из компонентов ракеты мы должны сделать на 20 процентов дешевле". Как? За счет чего? Эти вопросы за полгода так и остались без ответа, зато появилось новое решение — "многоразовость."

Муки выбора

Основной вариант посадки первой ступени "Союза-5" при помощи своих же двигателей, как у Илона Маска. При этом, говорится, что будут просчитаны другие варианты, например при помощи парашюта. Это опять же говорит о том, что никакого реального решения нет, а все находятся в состоянии постоянного рыскания, ожидая очередного сигнала от высшего руководства. Интересно, что парашюты для спасения первой ступени много лет назад рассматривали и Маском, однако оказалось, что они не позволяют достаточно плавно приземляться.

Мы сейчас делаем "боковую" опытно-конструкторскую работу, чтобы не отстать от мирового тренда. Посмотрим на целесообразность. гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев

Мировой тренд в том, что Falcon 9 летает уже несколько лет и проходит постепенные модернизации, постоянно улучшая свои качества и делая возвращение первой ступени из удивительного события рутиной. И если раньше можно было себя утешать хотя бы тем, что у "Роскосмоса" есть тайная стратегия, серьезный и хитрый план, то теперь даже шансов на это не остается.

Мы не просто копируем удачно сработавшие у конкурентов идеи (что в принципе нормально, особенно при хорошей скорости, Китай же живет именно так. Мы еще и не готовы принимать решения, отстаивать их и проводить программу в жизнь. Мы мечемся, меняем решениями совсем не понимаем, куда мы идем и за счет чего планируем достичь этой цели.

Нынешняя попытка "запрыгнуть в последний вагон" многоразовости может серьезно замедлить работу над созданием "Союз-5", что потянет за собой в бездну и попытку коммерческой реанимации "Морского старта" и тяжелую ракету, планируемую к созданию на основе "Союза".

Сейчас стоит определиться как с целями и приоритетами, так и с инструментами для их достижения. Выразить это программой, расписать четкие вехи и даты, которых нужно придерживаться. А потом постепенно и четко реализовывать, неся ответственность за принятые решения. Вместо этого скорее всего в ближайшие годы продолжится чехарда и прыжки из стороны в сторону, словно в тщетных попытках запутать след. Того и гляди, завтра вновь сдуют пыль с чертежей семидесятых годов и предложат возвращать ракету носитель при помощи раскладного крыла. А что? Была же такая идея.