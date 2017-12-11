Он живой! Учёные скрестили мозг червя и робота

Чудовищный гибрид, по мнению учёных, доказывает, что сознание и электронику можно объединить в одно устройство.

Ещё в 2014 году учёные из команды OpenWorm начали работать над инструментом для объединения "сознания" круглых червей с простейшими электронными роботизированными устройствами. Трёхлетнее изучение структуры, генов и нейронных связей у червей дало поразительные результаты: учёным удалось "скопировать" виртуальный "мозг" и загрузить его в миниатюрного Lego-робота под управлением простого процессора.

При этом учёные отметили, что робот вёл себя практически так же, как и круглые черви, — моторика оказалась максимально приближена к "оригиналу" и обеспечивалась программным обеспечением, "завязанным" на сенсоры и датчики. Первый успех по объединению мозговых сигналов с электронными устройствами свидетельствует о том, что в ближайшее время станет возможна работа с мозговыми волнами и сигналами человеческого мозга. Это значит лишь одно: совсем немного времени осталось до начала первых экспериментов с переносом человеческого сознания в цифровой интерфейс.