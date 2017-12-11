Постоянную жажду секса могут приравнять к психическим заболеваниям

По мнению специалистов, у человеческого организма есть определённый предел сексуальной активности.

Сексуальной зависимостью страдают не только звёзды — обычные люди тоже подвержены бесконтрольному сексуальному влечению. Психологи отмечают, что постоянная жажда секса может оказать пагубное влияние на человеческий организм. В одном из новых исследований при изучении сексуальной активности выяснилось, что в отдельных случаях мужчины могут испытывать до 50 оргазмов в день.

Учёные из Университета Новой Англии пришли к выводу, что проблемы с обузданием сексуального влечения испытывают примерно 3–6% населения, а лечится сексуальная зависимость так же тяжело, как и зависимость наркотическая. При этом, по данным учёных, попытки контролировать сексуальное влечение часто заканчиваются эмоциональными расстройствами.

По данным учёных, стремление во что бы то ни стало получить удовольствие может обернуться не только ЗППП, но и физическими травмами половых органов. Отдельно отмечается, что гиперсексуальность по степени влияния на мозговую активность находится рядом с такими тяжёлыми заболеваниями, как биполярное аффективное расстройство и болезнь Паркинсона.