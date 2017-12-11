Недосыпание может привести к алкоголизму

Учёные выяснили, что продолжительность и глубина сна влияют на алкогольную зависимость.

Учёные из Йельского университета в США пришли к выводу, что недосыпание является одной из причин, по которым молодые люди всё чаще начинают злоупотреблять спиртным. В ходе исследования выяснилось, что незначительный сон и регулярное раннее пробуждение влияют на развитие у человека тяги к употреблению спиртного.

По данным учёных, регулярный недосып "перестраивает" биохимические процессы мозга. Отмечается, что молодые люди, чей сон регулярен и начинается примерно в одно и то же время, стараются избегать употребления алкоголя или не употребляют его совсем.

Ранее исследователи из Питтсбургского университета пришли к выводу, что крепкий сон предотвращает развитие наркотической зависимости у подростков. По данным учёных, оптимальная продолжительность сна составляет 10 часов.