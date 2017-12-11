СМИ: Российские снайперы станут ещё смертоноснее

Эксперты из Америки опасаются, что уже вскоре русские снайперы сильно увеличат понятие "безопасная дистанция".

Американские эксперты подготовили доклад "Русское вооружение нового поколения", в котором, в частности, рассказали о возможностях российских снайперов. По мнению американских экспертов, российские снайперы станут вскоре ещё более смертоносными с винтовкой Т-5000 "Точность", сообщает Popular Mechanics.

Американские специалисты считают, что при помощи этих винтовок российские снайперы могут сильно поменять устоявшееся в американских войсках понимание "безопасной дистанции". Правда, при этом называется дистанция в 2000 ярдов (1880 метров) при том, что винтовка ORSIS T-5000 имеет практическую прицельную дальность в 1500–1650 метров.

Собственно, и название винтовки указано не совсем корректно. ОРСИС Т-5000 не имеет дополнительного наименования "Точность". К слову, используя именно это оружие, в начале июня 2012 года команда Управления "А" ЦСН ФСБ победила на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. Вообще же, винтовка была создана в 2011 году и может использоваться как специальными подразделениями правоохранительных органов, так и специально подготовленными армейскими снайперами.

Отдельно стоит сказать о качестве используемых материалов и качестве сборки этой винтовки. Оружейный блог Firearm Blog всегда скептически оценивающий российское оружие, написал, что сборке и качеству этой винтовки они могут только рукоплескать.