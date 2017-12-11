На МКС отправят детектор космического мусора

Специальный детектор даст специалистам информацию о том, как часто станция сталкивается с микрометеоритами, а также с какой скоростью и в каком направлении они летят.

Вместе с грузовым кораблем SpaceX Dragon, отправляемым к Международной космической станции на этой неделе, будет доставлен небольшой по размерам, но чрезвычайно важный детектор космического мусора. Датчик предназначен для сбора данных о микрометеоритах и кусках космического мусора, каждый из которых имеет размер песчинки, слишком малый для отслеживания с Земли, сообщает Space.com

Датчик покажет, как часто эти кусочки сталкиваются со станцией, как быстро они движутся в момент попадания, а также определит основное направление, откуда они летят в сторону МКС. Подобные крошечные частицы могут быть очень опасны для станции и работающих на ней космонавтов за счёт своей огромной скорости. По словам Джозефа Гамильтона, главного создателя датчика для отслеживания космического мусора, они имеют скорость от 10 до 14 километров в секунду. Это означает, что частицы обладают достаточной энергией, чтобы повредить оборудование или оставить небольшие трещины на иллюминаторах космической станции.

Датчик представляет собой квадрат размером метр на метр и толщиной около 30 сантиметров. Он будет прикреплён к внешней стороне европейского модуля "Колумбус" в качестве внешней полезной нагрузки и проработает в течение как минимум двух лет. Датчик состоит из трёх слоев, верхние два достаточно мягкие, микрочастицы космического мусора будут попадать и застревать в них. При помощи третьего слоя будет проводиться определение скорости, размера и направления удара этих частиц. Впоследствии можно будет создать модель возможных повреждений, экстраполировав полученную информацию на всю станцию.