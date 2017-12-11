Стало известно как сделаны хуситские беспилотные катера-камикадзе

Как выяснилось при их создании хуситы применили коммерчески доступные материалы и очень много изобретательности

В сети было опубликовано подробное устройство телеуправляемых катеров йеменских хуситов. Эти катера стали известны после совершения успешной атаки саудовского фрегата Al Madinah (судна французской постройки проекта F2000). Как выяснилось подобные катера-камикадзе делаются хуситами из дешевых и коммерчески доступных компонентов, позволяя на выходе получать серьезное по своим возможностям оружие, сообщает блог, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий

Катер был создан хуситами путем переоборудования 10-метрового скоростного малого сторожевого моторного катера постройки эмиратской компании Al Fattan Ship Industryю Его длина 10 метров, ширину 2,3 метра и среднее углубление всего 0,43 метров. Два навесных мотора суммарной мощностью 400 лошадиных сил, способны разогнать катер до 45 узлов.

Для возможности использования в качестве телеуправляемого катера-камикадзе, катер был оснащен радиокомандной системой управления, основывающейся на использовании обычного персонального компьютера, размещенного в специальном защищенном металлическом корпусе. А для управления и навигации используется комплекс оборудования, состоящий из видеокамеры, приемника GPS Garmin и компаса-автопилота Nexus.

В качестве боевой части хуситы использовали боевую часть 4Г20 от советских противокорабельных ракет П-21/П-22, поставленных в страну в 1989-1990 годах. Против саудовского фрегата Al Madinah было использовано три таких катера, один из которых и достиг своей цели.